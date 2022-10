Eine tolle Leistung lieferten die beiden Lehrlinge Selina Schletz aus Tullnerbach und der Katzelsdorfer Lukas Marichowski, der bei Georg Bläuel am Tulbingerkogel lernt. Sie beide belegten den ersten Platz bei den Junior Skills der Wirtschaftskammer im Bereich Gastronomie.

Der Personalmangel ist vor allem in der Gastronomie sehr groß. Schön ist es deshalb, dass erfolgreiche Lehrlinge vor den Vorhang geholt werden und für ihre großartigen Leistungen gewürdigt werden. Die Motivation kann dadurch nicht nur gesteigert werden, es ist mitunter auch ein Ansporn, in der Branche zu bleiben.

Und das bleibt jetzt zu hoffen: dass sie nach ihrem Lehrabschluss ihren erfolgreichen Weg in der Branche fortsetzen. Und vor allem – dass sie damit ein Vorbild für andere sind, die vielleicht auch den Weg in die Gastronomie finden, um so dem Personalmangel entgegenzuwirken.