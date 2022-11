Einen Beitrag leisten

In der Vorweihnachtszeit finden zahlreiche Charity- und Benefizveranstaltungen statt. So aktuell auch in der Region. Niki Neunteufel lud bereits zur Gala für Licht ins Dunkel, die Band „Ferdl & die Gschupften“ laden kommenden Samstag in den Purkersdorfer Stadtsaal. Ihr Ziel: Spenden sammeln für alle, die es benötigen.

Die Zeiten sind aufgrund der steigenden Energiepreise keine einfachen. Viele Menschen können sich die Fixkosten nicht mehr leisten und benötigen Unterstützung. Davon betroffen ist mittlerweile auch die Mittelschicht. Deswegen sind solche Spendenaktionen derzeit wichtiger denn je. Die, die vorher selbst gespendet haben, brauchen vielleicht jetzt Hilfe. Dabei hilft jeder noch so kleine Beitrag.

Deswegen ist jetzt jeder Einzelne gefragt, mit einem getrunkenen Punsch, einem besuchten Konzert oder einer Spende einen kleinen Beitrag für das Wohl anderer zu leisten.