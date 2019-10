„Da sehen die Leute wenigstens, dass wir im Feuerwehrhaus nicht nur Bier trinken“, meinte ein Feuerwehrmann bei der Sonderausstellung zu 140 Jahre Freiwillige Feuerwehr in Gablitz. Die Kameraden wurden nur wenige Minuten nach Beginn der Reden zu einem Einsatz an der Bundesstraße gerufen. Ein Wassergebrechen musste behoben werden. Anschaulicher hätte die Veranstaltung im Museum also gar nicht sein können. Aber nicht nur das Wassergebrechen hatten die Florianis an diesem Wochenende zu bekämpfen. Auch eine Personensuche mit sämtlichen Wehren der Region musste bewältigt werden. Die Einsätze gingen zum Glück alle gut aus.

Um für den Ernstfall vorbereitet zu sein, benötigt es Übungen und Schulungen, die viele Stunden in Anspruch nehmen. Diese Freizeit zu opfern ist nicht selbstverständlich. Das Engagement der Freiwilligen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wie schnell der Ernstfall eintreten kann, hat man am Wochenende gesehen.