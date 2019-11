Bis auf den letzten Platz gefüllt war der Stadtsaal in Purkersdorf. Grund dafür war diesmal kein Theaterstück, sondern die traditionelle Ehrensitzung. Vereine und Blaulichtorganisationen durften engagierte Persönlichkeiten aus ihren Reihen vorschlagen, die von Vertretern der Stadt ausgezeichnet wurden. Und da kamen dieses Mal so einige Personen zusammen – das Publikum bestand fast nur aus Geehrten. An über 60 Ehrenamtliche wurden Urkunden überreicht.

Die Ehrensitzung zeigt, dass sich in Purkersdorf viele Menschen zum Wohle der Allgemeinheit einsetzen. Obwohl häufig gesagt wird, dass manche Leute nur zum Schlafen in die Stadt kommen, ist diese Sitzung Beweis dafür, dass es mindestens genauso viele gibt, die sich engagieren.

Dieser Einsatz ist besonders hoch einzustufen. Das wissen auch die Politiker, und mit der Auszeichnung geben sie den Leuten das Gefühl, dass ihre Tätigkeit auch wahrgenommen wird.