Im Wolfsgrabener Gemeinderat geht es ganz schön zur Sache. Da wird von „Unterstellungen“ gesprochen, aber auch von „Täuschung“ und vielem mehr. Die Opposition liegt sich mit der regierenden ÖVP in den Haaren. Spätestens seit Juni des Vorjahres wird lebhaft gestritten. In einer Gemeinderatssitzung wurde der Verbleib des Gemeindeamtes im Wirtschaftspark mit ÖVP-Mehrheit beschlossen. Dass das Amtshaus in ein neu errichtetes Ortszentrum übersiedelt, war plötzlich vom Tisch. Die Opposition fühlte sich überrumpelt.

Im neuesten Kapitel kommt nun am 28. April eine Bürgerbefragung über den Standort des Amtshauses. Ob das die Wogen im Gemeinderat glätten wird?

Das Ergebnis der Befragung ist für den Gemeinderat nicht bindend, so steht es in der Gemeindeordnung. Warum also hat die Opposition nicht versucht, das zu umgehen? Ein entsprechender Antrag auf eine Bindung an das Ergebnis ist nicht erfolgt. Hier wurde wohl eine Chance vertan.