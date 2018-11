Etwas mehr als ein Jahr vor der Gemeinderatswahl stehen die Purkersdorfer Grünen nicht nur sprichwörtlich auf einem Scheideweg. Nach einem innerparteilichen Streit gibt es plötzlich zwei Gruppen. Eine Liste Baum und Grüne mit Obmann und Gründer Josef Baum und eine Liste Grüne plus mit Christiane Maringer an der Spitze.

Die Gründe für die Trennung liegen in einer missglückten Generalversammlung, die Anfang des Jahres stattfand. Die Zeit drängt nun, denn bald müssen die ersten Plakate gedruckt, die ersten Flugzettel verteilt und die Parteiprogramme geschrieben werden. In der Sache sind sich die beiden Listen ja einig, es scheitert lediglich an der Akzeptanz des Vereinsstatutes. Das ist schon ganz anderen Parteien und Bewegungen passiert.

Jedenfalls sollte bald etwas geschehen, wenn sich nicht die anderen Parteien über die Grünen Wähler hermachen sollen, denn zwei Listen mit deckungsgleichen Themen nehmen sich unweigerlich gegenseitig die Stimmen weg.