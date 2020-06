Der Jugendverein wird den Gemeinderat in Pressbaum vermutlich noch länger beschäftigen. In der vorletzten Gemeinderatssitzung gab es nicht nur wegen der Subvention hitzige Diskussionen, sondern auch über den Verein selbst. Vorwürfe, der Verein sei lediglich eine ÖVP-Vorfeldorganisation, machten sich breit.

Die Debatte ging sogar so weit, dass SPÖ-Stadtrat Alfred Gruber die Mitglieder des Vereins als „Parasiten“ bezeichnete. Ein Untergriff, der laut Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner ausgeräumt ist – es hatte den Anschein, dass Friede eingekehrt sei. Doch der Verein landet wieder in den Schlagzeilen. Schuld daran: Vereinsvorstandsmitglieder, die im Gemeinderat für die Subvention gestimmt haben – sie hätten sich aber für befangen erklären müssen. Der Verein muss also bis zur nächsten Gemeinderatssitzung warten, dann wird wieder abgestimmt. Und die Moral von der Geschicht‘: Wenn sich Jugendliche von der Politik abwenden, darf man sich nicht wundern.