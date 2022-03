Gemeinsam helfen

Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen in der Region an. Währenddessen scheint ein Ende des Krieges in weiter Ferne. Aber die Hilfsbereitschaft ist an allen Ecken und Enden groß. Es wurden nicht nur zahlreiche Sach- und Geldspenden gesammelt, auch Wohnungen wurden von Privatpersonen sowie von den Gemeinden zur Verfügung gestellt. Und auch musikalisch kann man viel bewegen. Das heimische Musik-Duo „Edmund“ steht kommenden Sonntag etwa in Wien auf der Bühne, im Rahmen eines Ukraine-Benefizkonzerts.

Es ist schön zu sehen, wie viel innerhalb kürzester Zeit möglich ist. Ohne große Überlegungen ziehen alle an einem Strang. Hier zeigt sich: Gemeinsam kann man sehr viel erreichen. Ein Beispiel, dem auch die heimische Politik folgen sollte. Denn: Nur wenn alle dasselbe Ziel verfolgen, kann eine gute Lösung erzielt werden.