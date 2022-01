Hilfe durch Technik

Er soll es chronisch kranken Kindern, die physisch nicht in der Schule anwesend sein können, ermöglichen, am Unterricht teilzunehmen. Die Rede ist von einem kleinen Roboter, einem Avatar. Eine Pressbaumerin macht sich diese Technik zunutze und vermittelt sie an Schulen.

Ein nützliches Gadget, das viele Vorteile – vor allem auch gegenüber herkömmlicher Videotelefonie – bietet. Der Schüler kann sein Sichtfeld etwa selbst von daheim aus mittels Tablet ändern.

Eine Verbesserung wäre hinsichtlich Aufladen sowie Ein- und Ausschalten des Avatars noch möglich: Dies ist nämlich nur vor Ort in der Schule möglich.

Der Avatar bietet dennoch eine gute Möglichkeit, chronisch kranke Kinder weiterhin am Unterricht teilhaben zu lassen, ohne dass sie dabei körperlich anwesend sein müssen. Eine tolle Möglichkeit, die hoffentlich noch vielfach zum Einsatz kommt.