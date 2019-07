Schon vor einigen Jahren wollte man in der Region das Radwegenetz ausbauen, um alle Gemeinden problemlos mit dem Rad erreichen zu können. Viel hat sich seit dem Start dieser Initiative aber nicht getan. Noch immer ärgern sich viele Radfahrer über fehlende Anbindungen zwischen den Ortschaften. Mit der Gründung einer eigenen Radlobby-Ortsgruppe in Purkersdorf könnte das Projekt jetzt wieder in die Gänge kommen.

Die Verantwortlichen wirken motiviert. Demnächst sollen alle vorhandenen Radwege abgefahren und die Lage bewertet werden. Ebenfalls geplant hat die Radlobby, dass künftig mehr Abstellmöglichkeiten für Räder zur Verfügung stehen und die bestehenden sicherer gemacht werden.

Gerade im Hinblick auf das Parkplatz-Problem in der Region ist es wichtig, dass der Radverkehr attraktiver gemacht wird. Die Gründung der Radlobby ist ein wichtiger Schritt. Bleibt zu hoffen, dass die Ortsgruppe von allen Seiten tatkräftig unterstützt wird.