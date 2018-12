Es gibt Dinge, die sind so absurd, dass sie nicht erfunden sein können. Diese Dinge kann tatsächlich nur das Leben schreiben. Es ist Montag, wenige Stunden vor Redaktionsschluss der Purkersdorfer NÖN.

Es trudelt ein Brief herein, kein Absender, angeblich von einer Pressbaumer Tierschützerin verfasst. Sie bezichtigt in dem Schriftstück Pressbaums Stadtrat Wolfgang Kalchhauser der Tierquälerei. Sie wisse, dass er in seinem Keller einen Schimpansen halte, ihn zur Belustigung verkleidet habe und ihn „Eierfranzi“ nenne.

Natürlich ist das absurd. Dennoch sollte der gewissenhafte Journalist dieser Geschichte auf den Grund gehen. Und nach ein paar Telefonaten stellt sich heraus, dass das alles nur ein Scherz war. Ein Scherz der vielen Menschen Zeit, Nerven und auch Geld gekostet hat.

Kalchhauser kann manchmal als Politiker unangenehm sein. Doch wer ihn kennt, weiß, dass solche Aktionen ihn eher anspornen weiter zu tun, als sich davon einschüchtern zu lassen.