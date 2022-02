Abgabe statt Reform

Vergangene Woche wurde groß verkündet, dass Zweitwohnsitzer nicht mehr wählen dürften. Ob das wirklich eintritt, ist unklar. In der Region wären aber Tausende davon betroffen. Der Grund: die Verlagerung des Hauptwohnsitzes nach Wien wegen des Parkpickerls.

Der Gedankengang der Politiker ist allerdings schwer nachvollziehbar. Warum sollte diese Reform etwas an der jetzigen Situation ändern? Einerseits bietet das Parkpickerl finanzielle Vorteile für Wiener, andererseits können sie an ihrem Zweitwohnsitz leben, ohne dafür Abgaben bezahlen zu müssen – eine Win-Win-Situation. Man kann also davon ausgehen, dass viele das Parkpickerl dem Wahlrecht vorziehen würden.

Wichtig ist, eine Lösung für die Gemeinden zu finden, etwa in Form einer Zweitwohnsitz-Abgabe. Denn: Mit der Entziehung des Wahlrechts wird vermutlich niemand davon abgehalten, den Hauptwohnsitz zu wechseln.