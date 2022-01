Alle Krisen überwindbar

Am Dienstag stand Gael Monfils nach Redaktionsschuss bei den Australien Open am Court. Aber egal wie sein Viertelfinalspiel gegen den Italiener Berrettini ausgegangen sein mag, sein Innermanzinger Trainer Günter Bresnik hat mit dem jüngsten Erfolgslauf des 35-Jährigen schon jetzt gezeigt, dass es „hoffnungslose Fälle“ für ihn nicht gibt.

Monfils stand vor einem Jahr bei den Australian Open am Tiefpunkt seiner Karriere. Das Ausnahmetalent hatte seit 2016 kein Viertelfinale mehr in einem Grand-Slam-Turnier erreicht und bezog dann in Übersee richtig Prügel. Ein Comeback schien außer Reichweite. Doch Bresnik nahm sich des Franzosen an und überzeute ihn, dass er es zurück an die Spitze schaffen kann. Einzige Bedingung: Dem Erfolg ist alles unterzuordnen!

Bresnik wusste: Bei einem Supertalent wie Monfils ist es eine Frage des Willens, nicht des Könnens. Und klar: Wieder hatte Bresnik recht.