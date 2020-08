Nicht nur die Sicherheitsmaßnahmen aufgrund des Coronavirus, auch das bis jetzt eher durchwachsene Sommerwetter bereitet den Badbetreibern Kopfzerbrechen. An einigen Tagen blieben die Bäder in der Region aufgrund der Unwetter ganz geschlossen, an einem besonders heißen Tag konnte man sich dem Besucheransturm – vor allem aus Wien – kaum verwehren.

Hinzu kommen die Kantinenpächter, die für das leibliche Wohl der Gäste sorgen. Im Living Room beim Pressbaumer Bad wird man beispielsweise auch als Nicht-Badegast kulinarisch verwöhnt – sogar bei Regen.

Wichtig ist, dass sämtliche Bäder in der Region für die Bevölkerung geöffnet haben. Denn für viele ist ein Besuch im Freibad oft Urlaubsersatz, weil manche Familien in der derzeitigen Situation nicht verreisen wollen oder es sich nicht mehr leisten können. Einige Sommertage werden schon noch kommen, und da sollten die Bäder auch länger geöffnet bleiben.