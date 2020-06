Die Idee ist eigentlich einfach. In der Facebook-Gruppe sharemyview können Videos von der Umgebung vor dem eigenen Fenster hochgeladen werden. Ins Leben gerufen haben diese Gruppe Karin Holzer und Karin Steinbichler aus Purkersdorf. Wunderschöne Plätze aus der ganzen Welt sind zu sehen. Vor allem während der Ausgangsbeschränkungen war dieser virtuelle Blick auf die großartigen Plätze der Erde für viele, die zu Hause bleiben mussten, eine willkommene Abwechslung.

Region Purkersdorf Sharemyview: Ein Blick in die Welt wird geteilt

Vermittelt wird in der Gruppe auch die Schönheit vor der eigenen Haustüre, auf die man vielleicht in so manch stressiger Zeit nicht so achtet. Die Facebook-Gruppe hat vor allem in Lockdown-Zeiten eine gute Alternative zum Urlaub geboten.

Mithalten mit einem realen Spaziergang bei Sonnenuntergang am Strand in Spanien oder einem Blick über die atemberaubende Landschaft des Grand Canyon kann die virtuelle Welt aber nicht. Deshalb werden Reisen in Zukunft vermutlich bewusster genossen werden.