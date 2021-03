Erneut gibt es Aufregung um die Fällung eines Baumes in Purkersdorf. Ein gesunder Baum in der Schwarzhuberstraße soll umgeschnitten werden. Der Grund: Dieser soll die Sicht der Autofahrer, die von der künftigen Tiefgarage kommen, auf die Fußgänger beeinträchtigen. Im Gemeinderat löste die Baumfällung eine hitzige Diskussion aus – zurecht. Laufend werden gesunde Bäume gefällt, zum Ärgernis vieler Bürger. Mitschuld daran ist ein Urteil, das die Stadt St. Pölten einst zu Schadenersatz verurteilte, weil bei einem Gewitter ein Baum auf ein fahrendes Cabrio stürzte. Im Zweifelsfall entscheiden sich die Städte deshalb jetzt für die Fällung des Baumes – so auch Purkersdorf. Hier gilt es abzuwägen: gefährdet der Baum die Sicherheit der Bürger?

Wichtig ist, gesunde Bäume nicht ohne triftigen Grund umzuschneiden. Bäume gehören geschützt, allerdings geht die Sicherheit der Bevölkerung vor. Wenn also ein Baum gefällt werden muss, dann bitte zumindest einen neuen nachpflanzen.