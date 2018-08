In dieser Ausgabe könnte keine größere Diskrepanz bei den Geschichten herrschen. Zum einen haben wir Diebe im Pressbaumer „Café Corso“. Es wird vermutet, dass sie sich nach Geschäftsschluss einschließen ließen. Was jedoch sicher ist, dass sie großen Schaden angerichtet haben. Auch auf der Purkersdorfer Kellerwiese wurde von Vandalen bereits zum wiederholten Male absichtlich erheblicher Schaden angerichtet. In Gablitz gibt es eine politische Diskussion um Badeverbot für Personen mit Ganzkörperbekleidung. Während es sich für eine Seite um eine reine Hygienevorschrift handelt, sieht die andere Seite darin eine Form der Diskriminierung.

Dann gibt es noch Menschen wie Helga Vlaschits und Gerald Frey. Eine bietet kostengünstige und schnelle Hilfe für Menschen aller Altersgruppen in Notlagen. Der Andere macht sich die Mühe und sammelt Jobangebote auf einer eigenen Internetseite für Menschen, die in der Region wohnen und auch arbeiten möchten. Wie in der ganzen Welt gibt es auch in dieser Ausgabe das Trennende und Verbindende.