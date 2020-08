Noch bei der Gemeinderatswahl Ende Jänner machte sich Zoran Kovacevic gemeinsam mit seiner Frau Katharina in Purkersdorf für die FPÖ stark. Man wollte in den Gemeinderat einziehen, hatte große Pläne für die Wienerwaldstadt. In den Gemeinderat schaffte es allerdings nur Spitzenkandidat Alfred Tauber. Familie Kovacevic, die gleich dahinter kandidierte, blieb ohne Mandat.

Diese Tatsache dürfte jetzt dafür gesorgt haben, dass sich die beiden politisch umorientiert haben. Bei der kommenden Wien-Wahl im Herbst treten Zoran und Katharina Kovacevic nämlich für das Team Strache an, FPÖ-Parteimitglieder sind sie keine mehr. Auch ihren Wohnsitz haben sie gleich nach Wien verlegt. Es wird sich zeigen, ob sie beim Team Strache mehr Erfolg haben.

Egal bei welcher Partei – grundsätzlich ist es wichtig, dass man sich engagiert. Nicht nur zwei Monate vor einer Wahl, sondern vielleicht auch schon vorher. Das trägt dann auch zum Wahlerfolg bei.