Den Jungen zuhören

Seit über 30 Jahren kümmert sich der Verein Respect um die Jugendlichen in Purkersdorf. Jetzt soll dieses Angebot auch auf die anderen Gemeinden der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“ ausgedehnt werden. Geplant ist, dass die Jugendbetreuer in einem Bus in die Gemeinden fahren und so direkt vor Ort mit den jungen Leuten in Kontakt treten können. Dieses Initiative ist eine gute Idee. Schließlich ist die Hemmschwelle für die meisten Jugendlichen sicher größer, wenn sie an einen fixen Standort zu einer Beratung kommen sollen. Nach dem Motto: „Was macht der denn da?“

Sind aber die Jugendberater direkt vor Ort fällt es den Jugendlichen leichter ins Gespräch zu kommen und es ist auch einfacher, Probleme und Sorgen in gewohnter Umgebung anzusprechen. Jetzt braucht es daher rasche Unterstützung aus den Kleinregions-Gemeinden.