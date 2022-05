Der Wald ruft

Purkersdorf und Gablitz haben sich heuer der „Tut Gut“-Initiative angeschlossen. Das Projekt vereint familienfreundliche Rundwege in Niederösterreich und dient der gesundheitlichen Vorsorge.

Gemütliche Pfade, schöne Ausblicke, gute Beschilderung und immer ein Ausflugslokal in Gehweite – die Wege locken in die Natur. Ein großer Vorteil ist, dass sie – zumindest in Purkersdorf und Gablitz – an den öffentlichen Verkehr angebunden sind.

Auch ich schätze das Angebot: Als in Wien lebende Deutsche habe ich viele Orte in Niederösterreich erst dank diesem Projekt kennen- und lieben gelernt. Ich bin keine große Wandersfrau. Aber ich schätze gerade Wege wie diese, die einen niedrigschwelligen Einstieg in den Naturgenuss bieten.

Sie überfordern nicht, sie locken. Hier steht Genuss im Vordergrund, nicht das Übertrumpfen mit Höhenmetern und Wegstrecken.