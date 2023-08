Die Helden im Hintergrund

Mit einem kühlen Getränk in der Hand bei freiem Eintritt Austropop-Musik lauschen – das kann man wieder am kommenden Samstag am Hauptplatz in Purkersdorf. Heuer warten neben Gert Steinbäcker als Gäste auch Thomas Stipsits, Thomas Spitzer und Ulli Baer – verantwortlich für die Musiker auf der Bühne ist wie immer Organisator Niki Neunteufel.

Verantwortlich für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtgemeinde unter Baudirektor Nikolaj Hlavka. Sie sind unter anderem zuständig für Fluchtwege, Ersthelferkonzept oder Gäste-Zustrom. Für Sicherheit sorgen außerdem die Freiwillige Feuerwehr Purkersdorf und der Samariterbund Purkersdorf. Drei Viertel der Leute sind also ehrenamtlich für das Open-Air-Konzert im Einsatz.

Diese Engagierten sind vor den Vorhang zu holen, denn ohne ihre Bereitschaft ihre Freizeit zu opfer wären die legendären Open-Air-Konzerte nicht möglich.