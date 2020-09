Es geht also doch: Kulturveranstaltungen in Coronazeiten durchzuführen. Einige Konzerte gab es unter anderem in Mauerbach und auch im Irenental und in Pressbaum wurden Outdoor-Events geboten. Sieben Veranstaltungen wurden im Rahmen des Purkersdorfer Kultursommers abgehalten, der trotz Corona in abgespeckter Version über die Bühne gehen konnte. Die Besucher und die Musiker haben die Konzerte sichtlich genossen, auch wenn es diesmal anders war, als gewohnt. Aber lieber Maske tragen und Musik hören, anstatt keine Veranstaltungen zu besuchen.

In der Bühne in Purkersdorf geht das Kulturprogramm nach dem letzten Kultursommer-Konzert gleich weiter. Angst vor einer Ansteckung muss bei den Events niemand haben, für Sicherheit ist gesorgt.

Kultur-Highlights Bühne Purkersdorf startet mit Kulturprogramm

Jetzt ist es wichtig, dass möglichst viele Besucher zu den Veranstaltungen kommen – natürlich unter den Corona-Bestimmungen. Denn nur so kann die Kulturszene in der Region überleben.