Die Zeit läuft

Gespräche rund um den Bau eines neuen Stadtsaals in Pressbaum gab es in den vergangenen Jahren immer wieder – so auch jetzt.

Pläne, im selben Gebäude wie ein Billa Plus den Stadtsaal zu errichten, stellten sich als zu teuer heraus – und wurden verworfen. Funktionalität ist wichtig – allerdings darf die verschuldete Stadt nicht die Finanzen aus den Augen verlieren.

Ebenso wenig aus den Augen verlieren dürfen die Politiker die Zeit, denn: In rund zehn Jahren läuft der Mietvertrag für den Saal mit der Diözese aus. Es muss schleunigst ein geeigneter Standort gefunden werden, um möglichst rasch Pläne ausarbeiten zu können. Der Saal muss dann nicht nur mit ausreichend Platz und einer guten Anbindung punkten, sondern auch mit einer guten Akustik.

Die Politiker dürfen jetzt keine Zeit verlieren, sonst steht Pressbaum bald ganz ohne vernünftiges Veranstaltungszentrum da.