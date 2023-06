Dranbleiben lohnt sich

Lange wurde gesucht, jetzt konnte mit Johannes Schaffer endlich ein Kinderarzt gefunden werden, der sich einer Kassenstelle in Purkersdorf annimmt. Diese Aufgabe war keine leichte. Aber sie konnte gemeistert werden.

Die leistbare ärztliche Versorgung für Kinder konnte damit in der Region gesichert werden. Das ist durch und durch positiv. Weniger positiv ist leider die Tatsache, dass eine Kinderarzt-Kassenstelle für die gesamte Region leider zu wenig ist. Der nächste Kassen-Kinderarzt im Bezirk befindet sich in Böheimkirchen. In diesem Bereich braucht es eine bessere medizinische Versorgung, die gleichzeitig auch leistbar ist. Hier liegt noch viel Arbeit vor Österreichs Politikern. Allerdings liegt dies nicht in der Hand der Gemeinden.

Hier muss man die Arbeit und vor allem die Hartnäckigkeit der Purkersdorfer Politiker loben: Denn ohne ihre Hartnäckigkeit gäbe es vermutlich noch keinen Kassen-Kinderarzt und die Suche würde weiter munter weitergehen.