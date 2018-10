Ein Dank an die Einsatzkräfte.

Ein Autounfall vor über einer Woche in Mauerbach hatte nicht nur einen tragischen Ausgang, denn der Lenker hat den Unfall nicht überlebt, auch in den sozialen Netzwerken wurde danach viel diskutiert. Bei den meisten Kommentaren handelte es sich um Beileidsbekundungen oder es wurde den Einsatzkräften der dank ausgesprochen. Da der Lenker bis zur Unkenntlichkeit in dem Wrack verbrannte, war es für die Mitglieder der Feuerwehren kein einfacher Einsatz.

Es gab nur eine Beschwerde, über die zu laute Sirene. Zwar gibt es mit dem Fortschritt der heutigen Technologie andere Alarmierungsvarianten, die gute alte Sirene ist aber nicht zu ersetzen, vor allem wenn ein Menschenleben in Gefahr ist. Da geht es einzig darum, möglichst schnell viele Einsatzkräfte zu alarmieren. Jene Person beschwerte sich, dass die Sirene die Kinder wecken würde. Dass dies ärgerlich für Elternteile sein kann, ist nachzuvollziehen. Doch die Kinder schlafen irgendwann wieder ein und wissen am nächsten Tag gar nichts mehr davon. Die Einsatzkräfte werden diese Nacht wohl länger nicht vergessen.