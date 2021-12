Ein gutes Angebot

„Kein Bock auf Corona?“ – mit dieser Frage lädt die Stadt Purkersdorf Schüler des Gymnasiums und der Mittelschule ein, sich Mitte Dezember im Stadtsaal impfen zu lassen. Die Jugendlichen können sich während der Unterrichtszeit, begleitet von einem Lehrer, die Corona-Schutzimpfung holen.

Derzeit laufen zwar viele Impfaktionen im Bezirk, dass die Stadt Purkersdorf aber eine Impfstraße speziell für Schüler organisiert, ist wirklich lobenswert. Denn in den vergangenen zwei Jahren kamen die Anliegen der Jugendlichen oft zu kurz. Gut ist auch, dass die Stadt sich damit beschäftigt hat, wie man die Jugendlichen am besten ansprechen kann. Was der Aktion noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte, ist wie so oft der Lockdown. Wenn die Schüler im Homeschooling bleiben, ist der Weg zur Impfstraße wieder länger. Man kann nur hoffen, dass die Jugendlichen ihn trotzdem gehen.