Einen Kollaps vermeiden

Am Dienstag, 1. März, tritt das wienweite Parkpickerl in Kraft. Davon betroffen sind auch die Umlandgemeinden, allen voran Purkersdorf.

Klar ist, dass es jetzt Maßnahmen braucht, um die Bevölkerung vor einem Verkehrs- und Parkchaos zu schützen. Die Verantwortlichen der Stadtgemeinde präsentierten nun erste Lösungsvorschläge. Anfangs soll es in den direkt an Wien angrenzenden Gassen eine Kurzparkzone geben.

Ein erster Schritt ist damit getan. Es braucht aber mehr. Die Maßnahme ist zwar sinnvoll, wird das Problem aber lediglich in andere Gassen verlagern. Die Pendler werden ausweichen und in Straßen parken, in denen keine Kurzparkzone gilt.

Jetzt sind die Politiker der Stadt am Zug. Es muss gehandelt werden – weitere Lösungswege müssen beschlossen und ehestmöglich umgesetzt werden. Schließlich geht es um das Wohl der Bürgerinnen und Bürger.