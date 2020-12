In allen Gemeinden der Region Purkersdorf finden derzeit Budgetsitzungen statt. Auch in Wolfsgraben ging diese vergangene Woche über die Bühne – mit überraschendem Ausgang. Der Voranschlag fand keine Mehrheit, Wolfsgraben steht ohne Budget da. Mit einem Diskurs vorab mit den Oppositionsparteien hätte dies vielleicht verhindert werden können. Jetzt muss vonseiten der Bürgermeisterin rasch gehandelt werden – ein überarbeitetes Konzept und/oder ein neuer Termin müssen her. Wichtig ist jetzt vor allem, nicht auf die eigene Mehrheit zu vertrauen – die bei der Mehrheitspartei ÖVP mit einem Krankheitsfall schnell weg sein kann –, sondern auf Gespräche mit der Opposition zu setzen.

Gemeinderat ÖVP blitzt mit Budget in Wolfsgraben ab

Die Gemeindeparteien sollen miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Wichtige Projekte können ohne Budget weder geplant, noch umgesetzt werden. Die Leidtragenden sind letztendlich die Bürgerinnen und Bürger, denen dadurch etwaige Verbesserungen in der Infrastruktur verwehrt bleiben.