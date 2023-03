Emotionale Achterbahn

Himmelhoch jauchzend wie bei den Neulengbacher Frauen, spürbar ernüchtert wie in Gablitz: Der Pflichtspielstart im Wienerwald hatte alles in petto, was wir am Fußball lieben.

Die Gablitzer mussten im Spitzenspiel gegen Amir Bradaric und seine Atzenbrugger Federn lassen, sind die über den Winter „geschenkte“ Tabellenführung gleich wieder los. Ein Beinbruch ist das für den SV aber nicht, wenn‘s am Wagram gelingt, wieder auf die „Drei-Punkte-Spur“ einzubiegen. Zähler für die Tabelle gibt‘s im Cup bekanntlich nicht zu holen. Dennoch ist der 1:0-Sieg bei Sturm Graz für Neulengbach mehr als nur ein prestigeträchtiges Zuckerl.

Die Linshalm-Truppe hat gezeigt, dass – allen Ausfällen zum Trotz – mit ihr zu rechnen. Nicole Bauer, Ines Sarac und Desiree Wiener waren eigentlich als fixe Mittelfeldgrößen eingeplant – allesamt out. Neulengbach kämpft weiter und bleibt weiter „in“ im Kampf ums Bundesligastockerl.