Aufgrund der Coronapandemie wurden mittlerweile alle Adventmärkte weitestgehend abgesagt. Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Lösungen. Es müssen Alternativen gefunden werden.

Mauerbach Advent im Internet als Alternative

Viele Veranstalter sind kreativ geworden und haben die Märkte kurzerhand ins Internet verlegt. Klassische Adventstimmung wird vermutlich keine aufkommen, besser als eine komplette Absage ist die Idee allemal.

In Mauerbach können all jene Standler, die normalerweise beim traditionellen Adventmarkt vor der Kartause gestanden wären, ihre Produkte am „Mauerbacher Online Adventmarkt“ verkaufen. In der gesamten Region können Händler ihre Ware außerdem am Weihnachtsmarkt Wienerwald, der via Facebook stattfindet, verkaufen.

Die bekanntlich stillste Zeit des Jahres wird heuer vermutlich stiller als die Jahre zuvor. Trotzdem versuchen alle, das Beste daraus zu machen – und das ist gut so.