Freiwillige vor

Immer wieder gab es in Purkersdorf Probleme, Freiwillige für den Schülerlotsen-Dienst zu finden. So auch heuer wieder. Doch jetzt zog die Truppe rund um Edmund Cvak einen Schlussstrich. Weil es zu wenige Freiwillige gibt wird der Schülerlotsen-Dienst mit der zweiten Schulwoche eingestellt.

Es ist ein Armutszeugnis für Purkersdorf, dass sich bei über 400 Volksschülerinnen und -schülern nicht einmal eine handvoll Eltern oder Großeltern dafür finden. Bei einem Dienst in der Woche nimmt diese Tätigkeit nicht einmal viel Zeit in Anspruch und könnte etwa in der Pension oder vor Beginn der Arbeitszeit versehen werden.

Jeder will die Sicherheit der Kinder gewährleistet sehen. Damit das auch so bleibt, und damit die Tätigkeit der Schülerlotsen weitergeführt werden kann, braucht es Freiwillige – mehr, als bisher. Denn ohne die Lotsen kann dieses Maß an Sicherheit, wie es bisher gegeben war, nicht fortgeführt werden.