Gemeinden starten durch

Die Sommerferien sind vorbei und damit neigt sich auch der Sommer langsam dem Ende zu. Nachdem es in der Region – abgesehen vom Kultursommer in Purkersdorf – relativ ruhig war, starten die Gemeinden der Region im Herbst in punkto Veranstaltungen nun wieder so richtig durch.

Von Konzerten, über Wanderungen bis hin zu Vorträgen über mentale Gesundheit ist alles dabei. Es ist gut, dass die Gemeinden ihrer Bevölkerung diverse Angebote bieten. Damit wird nicht nur den Menschen etwas geboten, sondern es werden auch die Ortschaften belebt.

Wie sich in den vergangenen Wochen in Purkersdorf gezeigt hat, gehen die Leute wieder gerne fort und sind hungrig nach Veranstaltungen. Wichtig ist jetzt, dass das im Herbst anhält und sich diese Stimmung auch in den umliegenden Gemeinden ausbreitet. Denn die Gemeinden sind bemüht, ihrer Bevölkerung etwas zu bieten, jetzt liegt es an den Menschen, diese Angebote auch zu nutzen.