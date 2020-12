Kurz vor Weihnachten stoßen in Purkersdorf zwei Fronten aneinander. Der Grund dafür: Stadtrat Josef Baum (Liste Baum und Grüne) möchte einen gesunden Baum in der Friedrich-Schmidl-Straße vor der Rodung retten. SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler sieht Gefahr in Verzug und lässt den Baum aber umschneiden. Grundsätzlich ist es gut, sich für die Erhaltung von gesunden Bäume auszusprechen, ob eine so große Aufregung um einen einzigen Baum wirklich notwendig ist, bleibt fraglich.

Laut beiden Streitparteien besteht die Gefahr, dass der Baum leichter umstürzen könnte – weil er alleine steht. Um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, wird der Stadtchef den Baum fällen lassen. Ausgerechnet vor Weihnachten, wo zahlreiche Bäume gerodet werden, sollten Steinbichler und Baum nicht wegen eines Baumes streiten. Sie sollten sich besser darauf konzentieren, wie sie gemeinsam künftig Bäume vor der Abholzung retten können.