Gut darauf achten

Gesundheit ist unser wichtigstes Gut, wenn wir nicht gesund sind, verliert alles andere an Wert.

Am Arbeitsplatz verbringt man oftmals die meiste Zeit während der Woche – aus diesem Grund ist es wichtig, dass auch dort ein Augenmerk auf die Gesundheit gelegt wird. Wie wichtig es ist, Gesundheitsmaßnahmen zu fördern, haben die Steuerberatungskanzlei Sykora in Purkersdorf und die Physcon Ziviltechniker GmbH in Pressbaum erkannt und wurden kürzlich sogar mit Preisen der Betrieblichen Gesundheitsförderung ausgezeichnet.

Die beiden Unternehmen investieren nicht nur in bequeme Arbeitsplätze, sondern bieten beispielsweise auch Workshops zu gesundem Stressmanagement und Digitalem Detox an. Dadurch konnten die Krankenstände stark reduziert werden.

Daran sollten sich auch andere Unternehmen ein Beispiel nehmen, schließlich bringen gesunde, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Firma viel mehr als Kranke.