Im Alltag anschauen

Dass man als Elternteil vor allem die jüngeren Kinder gerne in den ersten Schultagen zur Schule begleitet, ist nachvollziehbar. Um zur Bildungsstätte zu kommen nehmen natürlich viele das Auto – als bequemste Lösung.

So ist es auch in der ersten Schulwoche am Schulcampus Tullnerbach passiert. Die neue Auffahrt war vor allem um die Mittagszeit an beiden Seiten vollkommen zugeparkt, für die Busse gab es kaum ein Durchkommen. Viele Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten zeigten sich verärgert über die baulichen Änderungen und das damit einhergehende Verkehrschaos.

Zu berücksichtigen ist, dass in der ersten Schulwoche – bei egal welcher Schule – häufig Ausnahmezustand herrscht. Die Vertreter der Marktgemeinde Tullnerbach haben aber bereits angekündigt, kleinere Adaptierungen vorzunehmen. Dieser Schritt ist zu begrüßen, ob er etwas bringt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen – wenn sich der Alltag eingespielt hat.