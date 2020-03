Unterschiedlicher hätten sie nicht sein können, die konstituierenden Sitzungen in Purkersdorf und Pressbaum. Während in Purkersdorf Pfarrer Marcus König den Anfang machte und danach Josef Baum und Susanne Klinser Kampfreden hielten und einen Gegenkandidaten zu Bürgermeister Stefan Steinbichler vorschlugen, war es in Pressbaum vergleichsweise ruhig. Hier wurde der Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner mit breiter Mehrheit gewählt. Brandreden oder Gegenkandidaten gab es keine. Dafür haben ÖVP und Grüne in Pressbaum einen Koalitionsvertrag vorgelegt mit Punkten, die man in den kommenden fünf Jahren gemeinsam umsetzen möchte.

So etwas gibt es in Purkersdorf nicht. Das Arbeitsprogramm ergibt sich aus den beiden Parteiprogrammen. Hier hätte es im Vorfeld Sinn gemacht, ein paar Vorhaben, die man für die Stadt umsetzen möchte, deutlich kundzutun. Damit würde man der Opposition eine nicht ganz so große Angriffsfläche bieten.