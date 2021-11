Kooperation zahlt sich aus

Schon seit Beginn der Pandemie sind die wechselnden Verordnungen der Bundesregierung eine Herausforderung für die Gemeinden. In der Region Purkersdorf haben die „Wir 5 im Wienerwald“-Gemeinden immer schnell auf Veränderungen reagiert und auch dieses Mal zeigt die Kleinregion, dass sich eine Zusammenarbeit auszahlt.

Denn gemeinsam mit den Apotheken und den Rettungsorganisationen bauen Purkersdorf, Gablitz, Mauerbach, Tullnerbach und Wolfsgraben das gratis PCR-Testangebot in der Region aus. Ab 15. November gibt es in der Gablitzer Glashalle und im Purkersdorfer Stadtsaal die Möglichkeit, einen gratis PCR-Test durchzuführen – und das neben den Tests in den Apotheken. Das ist nicht nur angesichts der 2G-Regel, sondern auch wegen den steigenden Coronazahlen ein wichtiges Angebot. Als Bürger muss man eigentlich nur eines: Hingehen!