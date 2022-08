Kooperieren statt diskutieren

Immer wieder kommt es zu Vorfällen mit Tieren oder besser gesagt ihren Besitzern bei Rettungseinsätzen. Speziell für Hunde ist der Einsatzfall eine Ausnahmesituation, in der sie ihre Frauchen und Herrchen mitunter in Gefahr sehen. Deshalb ist es umso wichtiger, die Situation von Anfang an zu entschärfen und zum Wohle aller das Tier vom Besitzer – zumindest für die Dauer des Einsatzes – zu trennen. Denn in Notfällen kann der Mensch ohne schnelle medizinische Hilfe sterben.

Und genau dann kann es doch nicht zu viel verlangt sein, mit den Rettungssanitätern zu kooperieren. Jedem Hundebesitzer sollte es ein Anliegen sein, dass es nicht nur dem Tier gut geht, sondern auch seinem Besitzer.

Deshalb gilt: Den Anweisungen der Profis Folge zu leisten, denn Sekunden könnten über Leben und Tod entscheiden.