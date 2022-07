Lösung statt Pause

Frische, regionale Produkte direkt vom Erzeuger – das macht einen Bauernmarkt aus. In Mauerbach musste dieser nun in Zwangspause geschickt werden. Kundschaft und in weiterer Folge auch Standler blieben aus. Parteipolitische Sticheleien ließen nicht lange auf sich warten.

Aber sind diese Anfeindungen wirklich notwendig? Hier geht es in erster Linie um ein Angebot von der Gemeinde für die Bevölkerung, bei dem alle an einem Strang ziehen sollten. Konstruktive Gespräche und vor allem auch Vorschläge wären angebrachter als öffentliche Diffamierungen. Ideen hätten laufend eingebracht werden können – egal ob Ausschussmitglied oder nicht.

Trotzdem ist es nicht zu spät. Demnächst tagt der Ausschuss und hier gilt: gemeinsam Ideen sammeln und zu einer Lösung kommen. Ansonsten muss der Bauernmarkt wohl für längere Zeit pausieren.