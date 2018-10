In der Region gibt es das ganze Jahr über viele Veranstaltungen. Die meisten wiederholen sich von Jahr zu Jahr. Klar machen sich die Veranstalter jedes Mal viel Mühe und opfern zu einem großen Teil ihre Freizeit, um für die Besucher was Nettes auf die Beine zu stellen, ein bisschen Abwechslung könnte aber nicht schaden.

Vor einigen Wochen ging das erste Mittelalterfest am Purkersdorfer Hauptplatz über die Bühne. Der große Besucherandrang war wohl auch dem guten Wetter zuzuschreiben, doch es konnte der Eindruck gewonnen werden, dass die Besucher einen „Tapetenwechsel“ begrüßten.

Das Mittelalterfest war einfach etwas anderes. Auch der Naturpark versucht am Nationalfeiertag etwas Neues. Seit Jahren gibt es an diesem Tag die ökumenische Waldandacht. In diesem Jahr werden erstmals alte Traditionen aufgebrochen und sowohl Stadtgemeinde und auch Naturpark wollen dieses Ereignis mit einem Waldfest neu und anders gestalten. Es gehört Mut dazu, etwas Neues auszuprobieren, doch es kann sich auch auszahlen.