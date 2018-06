Angenommen ein kleiner Bub geht in die Volksschule in Purkersdorf. Nennen wir ihn, der Einfachheit halber, Maxi. Maxi ist ein recht fleißiger Schüler und hat auch jede Menge Freunde und ist in der Schule sehr beliebt. Bei genauerem Hinsehen sind ein paar Löcher in seiner recht abgetragenen Kleidung zu bemerken und und auch sein Schulrucksack hat schon bessere Tage erlebt.

Bei Klassenfahrten ins Museum in Wien oder bei Ausflügen fehlt Maxi meistens. Seine Eltern sind geschieden und Maxis Mama kann sich die Extra-Ausgaben einfach nicht leisten.

Das ganze ist Fiktion, denn in der Purkersdorfer Volksschule gibt es einen aktiven Elternverein. Mit einer Schul-Siegel-Aktion, in der sich die Wirtschaft beteiligen kann und mit dem Geld, das beim grandiosen Volksschulfest eingenommen wurde, werden Kinder, wie unser Maxi, unterstützt. Er dürfte also mitfahren.

Eine geniale Idee, die kein Kind aus der Gesellschaft ausschließt. Obendrein lernen Kinder soziale Verantwortung und das in Zeiten, in denen die Mindestsicherung gekürzt wird.