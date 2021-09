Viel Kritik gab es am Planungsvertrag mit den ÖBB zum Bahnhof Unter Purkersdorf, der den Weg für die Planung einer Park & Ride-Anlage ebnen soll. In der Juni-Gemeinderatssitzung wurde der Punkt nach viel Kritik von der Tagesordnung abgesetzt. In vergangener Sitzung stand er erneut zum Beschluss – und wurde mehrheitlich angenommen. Der Grund: Der Vertrag wurde unter Beteiligung aller Fraktionen im Ausschuss behandelt und überarbeitet.

Warum wurde nicht von Anfang an so agiert? Man hätte sich nicht nur viel Aufregung, sondern auch viel Zeit erspart. Blickt man auf die Vereinbarung zum Bahnhof Purkersdorf Zentrum, sieht man, dass es auch anders geht: Hier wurde fraktionsübergreifend gearbeitet, im Gemeinderat wurde der Antrag einstimmig beschlossen.

Es zeigt sich, dass eine gute Zusammenarbeit nur mit Kommunikation funktioniert. Denn, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, verlieren in erster Linie die Wählerinnen und Wähler.