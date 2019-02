Vor Kurzem wurde das Thema „Alter im Gemeinderat“ aktuell. Der Altersdurchschnitt in allen sechs Gemeinderäten der Region liegt ungefähr zwischen 55 und 60 Jahren.

Der Gablitzer Grünen-Gemeinderat Florian Ladenstein merkte dabei an, dass jüngere Menschen an aktuelle Probleme anders herangehen. Somit entsteht logischerweise ein Problem, wenn Menschen über etwas entscheiden, das sie gar nicht mehr in dem Ausmaße betrifft. Bürgermeister Michael Cech argumentiert für einen Altersdurchschnitt, der sich auch durch die Bevölkerung zieht.

Die Gemeinde fragt aber schon seit einigen Jahren bei jenen nach, die es betrifft. Und zwar im Fall des Schülerparlaments. Kinder können ihre Wünsche für Gablitz äußern. Zwar handelt es sich bei den Volksschülern nicht um Entscheidungsträger, aber es konnten bereits einige Projekte umgesetzt werden, die ausdrücklich Wünsche der Kinder waren.

In 20 Jahren könnte einer von ihnen ja dann auch ein Entscheidungsträger werden.