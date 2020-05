Spontan ein Bier zu trinken und ein Schnitzel zu essen wird man in den Gasthäusern wahrscheinlich nicht so schnell wieder können. Ein Besuch in einem Lokal muss geplant werden, Tischreservierungen sind Voraussetzung, nur vier erwachsene Personen dürfen gemeinsam an einem Tisch sitzen. Für den Gang zum WC braucht man eine Maske und an der Schank lehnen ist verboten.

Trotz dieser strengen Maßnahmen ist die Öffnung der Lokale ein weiterer Schritt in Richtung Normalität und sorgt damit für Zuversicht und Freude. Bei allem Optimismus ist es aber auch wichtig, dass man sich weiterhin an die vorgegebenen Maßnahmen hält. Gerade jetzt ist es besonders wichtig, nicht fahrlässig zu werden. Auch, wenn wir uns alle erst daran gewöhnen müssen, dass die Maske jetzt immer dabei sein muss.

Wenn alle vernünftig bleiben, dann können wir vielleicht schon bald wieder in einer größeren Gruppe ins Gasthaus gehen und gemeinsam Feste feiern.