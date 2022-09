Noch mehr Mut gefragt

Noch vor Corona- und Energiekrise haben zwei junge Männer das Wienerwald-Gasthaus JohannesBär in Purkersdorf eröffnet. Schon damals wurden sie für ihren Mut, den Schritt in die Gastronomie zu wagen, bewundert. Denn schon 2019 war es in der Gastronomie nicht einfach.

Die Situation ist allerdings mit der heutigen nicht vergleichbar. In den vergangenen drei Jahren gab es für die Betreiber sämtliche Herausforderungen, die man sich lieber nicht vorstellen möchte. Längere Schließung wegen der Pandemie und die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise.

Dass es irgendwann genug ist, ist durchaus verständlich. Bleibt zu hoffen, dass das Gasthaus weiter betrieben wird, es wäre schade um dieses Traditionslokal. Allerdings braucht ein neuer Betreiber noch mehr Mut. Denn einfacher wird es nicht. Vor allem, weil sich immer mehr Menschen einen Wirtshausbesuch nicht mehr leisten können.