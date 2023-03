Passt der neue Anzug?

Erst Nachzügler in der Gebietsliga, im Herbst lange Mitläufer in der Erstklassigkeit – und jetzt plötzlich die Nummer eins: Gablitz schlüpft in eine neue Rolle. Und gleich die erste Runde im Frühjahr wird zeigen, ob das ungewohnte Outfit sitzt oder doch an manchen Stellen noch zwickt.

Atzenbrugg – mit Ex-Gablitz-Coach Amir Bradaric auf der Bank – wird zum echten Realitycheck für die Ansprüche des Winterkönigs. Für zusätzlichen „Pfeffer“ sorgen die drei Atzenbrugger Zugänge Stefan Barac, Ilija Cutura und Hayri Keske – allesamt Kicker mit Wienerwald-Vergangenheit.

Die missglückte Generalprobe darf man nicht überbewerten: Zum einen spielt Alland in der 2. Klasse Triestingtal mit, zum anderen musste Gablitz auf Schlüsselspieler vom Kaliber eines Moravec verzichten. In Top-Besetzung ist‘s den Gablitzern zuzutrauen, auch in der Endabrechnung den Sixpack der Spitzenteams anzuführen.