Der Verkauf rund um die Brosig-Gründe in Pressbaum schlägt in der Bevölkerung hohe Wellen. Geplant ist der Verkauf mit der anschließenden Errichtung von Wohnbauten. Kürzlich hat Eva-Maria Prinz deshalb die Petition „Rettet das Brosig-Grundstück“ gestartet. Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner erkannte aber Urkundenfälschung, weil der Name eines Verstorbenen auf der Liste stand. Prinz wurde jetzt von der Polizei einvernommen.

Bei vielen Pressbaumerinnen und Pressbaumern weckt dieses Vorgehen den Anschein, als wolle der Bürgermeister die Petition schlecht machen. Dennoch sollte diesem Verdacht nachgegangen werden, denn auch im Zuge einer Petition sollte alles rechtens ablaufen. Ob wirklich etwas an den Vorwürfen dran ist, ist noch unklar.

Wichtig ist für die Stadtpolitiker, die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen. Das gelingt aber nur, wenn vonseiten der Bevölkerung die Petition mit legalen Mitteln unterstützt wird.