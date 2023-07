Platz beleben

Der Bauernmarkt lockt jeden Freitag zahlreiche Menschen auf den Purkersdorfer Hauptplatz. Abseits davon klagen aber die Purkersdorferinnen und Purkersdorfer, dass tote Hose am Hauptplatz herrsche. Vor allem am Samstag wünschen sie sich mehr Leben. Dieser Wunsch könnte nun mit der Eröffnung der Bäckerei „Der Mann“ in den Räumlichkeiten der Volkshilfe und des ehemaligen Papiergeschäfts in Erfüllung gehen.

Es ist gut, dass nun ein Bäcker kommt. Neben Fleisch gibt es bald nun auch Brot am Hauptplatz zu kaufen. Die Nahversorgung ist gesichert und – das Wichtigste – der Stadtkern stirbt nicht aus.

Gemeinsam mit der Bäckerei entsteht ein Kaffeehaus, das Menschen auf den Platz locken soll, allerdings auch eine Konkurrenz zu den bestehenden sein könnte. Ob dem so ist, wird sich aber erst zeigen.

Wichtig ist, dass der Hauptplatz nicht ausstirbt, sondern die Politik dahinter ist, diesen zu beleben. Ein wichtiges Zeichen gegen das Aussterben der Innenstädte.