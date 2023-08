Ruhige Zeit nutzen

Der Sommer ist die Zeit der Baustellen. Egal ob in den Schulen oder auf den Straßen, es wird gefühlt überall gearbeitet.

Auch in Purkersdorf nutzt man die Ferienzeit. Demnächst starten die Arbeiten in der Rechenfeld- und Deutschwaldstraße. Hier wird jeweils die Straße saniert. Und auch in den Schulen ist es nicht ruhig. Denn: der Schulcampus bekommt einen neuen Außenbereich. Dass das jetzt geschieht, ist sehr wichtig.

Einerseits müssen die Geräte regelmäßig überprüft und im Zweifelsfall getauscht werden. Das geht am einfachsten in den Ferien. Andererseits kommt man nicht drumherum, manche Arbeiten dann durchzuführen, wenn keine Kinder da sind. Damit wird weder der laufende Unterricht gestört, noch werden die Kinder wegen umherfahrender Baumaschinen gefährdet.

Damit dürfen sich die Schülerinnen und Schüler im Herbst über einen neugestalteten Außenbereich freuen, der ihnen hoffentlich die Schule ein klein wenig erträglicher macht.