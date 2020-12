Mit dem neuen geschaffenen „Super-Job“ beim Österreichischen Fußballbund gehen alle zentralen Fäden in der Talenteentwicklung durch eine Hand. Jene von Martin Scherb. Der Herzogenburger erklimmt die nächste Treppe auf der Karriereleiter. Einfach wird der Job nicht – auch wenn er auf eine Basis bauen kann, die besser als ihr Ruf ist.

Auch abseits des singulären Phänomens Salzburg kann sich die Talenteausbildung in Österreich sehen lassen. Die Bundesliga kann trotz des Labels „Ausbildungsliga“ in Europa passabel mithalten. Und auch die Corona-Pandemie hat so manche Gewinner hervorgebracht. Während es für die meisten heimischen Jungfußballer ein verlorenes Jahr mit ungewissen Aussichten war, hat Covid-19 einigen Talenten unverhoffte Chancen eröffnet.

18-, 19-jährige Burschen als Stammkräfte im heimischen Profifußballer: Das ist heute keine Seltenheit mehr. Die Klubs mussten sparen und „entdeckten“ Talente, die in anderen Jahren wohl noch eine Saison in den Nachwuchsabteilungen verbracht hätten.

Aus der Finanznot wurde eine Tugend. Die der heimische Fußball auch nach der Pandemie nicht ablegen sollte …